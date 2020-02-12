Takla atan otomobil okulun duvarında durabildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Takla atan otomobil okulun duvarında durabildi - Son Dakika

Takla atan otomobil okulun duvarında durabildi

7 saat önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde, taklalar atarak yoldan çıkan otomobil, bir okulun duvarına çarparak durabildi.

Takla atan otomobil okulun duvarında durabildi, System.String[]

Aydın'ın Efeler ilçesinde, taklalar atarak yoldan çıkan otomobil, bir okulun duvarına çarparak durabildi. Genç sürücünün hurdaya dönen araçtan yaralı olarak çıkması teselli oldu.


Kaza, öğle saatlerinde Kaza, Aydın- İzmir karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İncirliova'dan Efeler istikametine seyir halinde olan İzzet U. (22) idaresindeki 48 ABG 574 plakalı otomobil, Kardeşköy Kavşağını geçtikten saniyeler sonra kontrolden çıktı. Takla atmaya başlayan otomobil, yolun kenarındaki demir bariyeri aştıktan sonra özel bir okulun duvarına çarparak durabildi.


Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar oluşan sürücüyü, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Hurdaya dönen otomobil Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından güvenli bir şekilde bölgeden uzaklaştırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

İncirliova, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:58 Kaynak: İHA
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