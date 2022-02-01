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Takla atan otomobil, refüjde ters döndü: 2 yaralı - Son Dakika

Takla atan otomobil, refüjde ters döndü: 2 yaralı

01.02.2022 17:20
Takla atan otomobil, refüjde ters döndü: 2 yaralı

BURSA'da, kontrolden çıkarak takla atıp, refüjde ters dönen otomobildeki sürücü Eyüp Eren (21) ile Samet Tüter (20) yaralandı.

BURSA'da, kontrolden çıkarak takla atıp, refüjde ters dönen otomobildeki sürücü Eyüp Eren (21) ile Samet Tüter (20) yaralandı.

Kaza, İnegöl ilçesindeki Ahmet Türkel çevre yolunda meydana geldi. Eyüp Eren yönetimindeki 35 APS 175 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkarak, takla attı. Refüjde ters dönen otomobildeki sürücü Eyüp Eren ve Samet Tüter yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından 2 yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Takla atan otomobil, refüjde ters döndü: 2 yaralı
Takla atan otomobil, refüjde ters döndü: 2 yaralı
Takla atan otomobil, refüjde ters döndü: 2 yaralı
Takla atan otomobil, refüjde ters döndü: 2 yaralı
Takla atan otomobil, refüjde ters döndü: 2 yaralı
Takla atan otomobil, refüjde ters döndü: 2 yaralı
Takla atan otomobil, refüjde ters döndü: 2 yaralı
Takla atan otomobil, refüjde ters döndü: 2 yaralı
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Otomobil, İnegöl, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Takla atan otomobil, refüjde ters döndü: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Takla atan otomobil, refüjde ters döndü: 2 yaralı - Son Dakika
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