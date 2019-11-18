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Takla atan otomobil refüjdeki ağaçlar sayesinde durabildi: 2 yaralı

6 saat önce

Takla atan otomobil refüjdeki ağaçlar sayesinde durabildi: 2 yaralı DENİZLİ - Denizli'de kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki ağaçları devirip takla atarak durabildi.

Takla atan otomobil refüjdeki ağaçlar sayesinde durabildi: 2 yaralı


DENİZLİ - Denizli'de kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki ağaçları devirip takla atarak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, Pamukkale ilçesi Ali Aygören Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kent merkezi istikametine giden 20 R 1582 plakalı otomobil, Hüseyin Özen'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak refüjde bulunan ağaçların üzerine devrildi. İhbar üzerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücü Hüseyin Özen ve Melek Özen'i çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü Servergazi Devlet Hastanesine kaldırılırken, diğer yaralı ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı

Takla atan otomobil refüjdeki ağaçlar sayesinde durabildi: 2 yaralı

Pamukkale, İtfaiye, Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:24 Kaynak: İHA
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