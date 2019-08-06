Son Dakika Haberleri: Takla atan otomobil refüje devrildi: 1 yaralı
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Takla atan otomobil refüje devrildi: 1 yaralı

1 saat önce

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Takla atan otomobil refüje devrildi: 1 yaralı, System.String[]
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, 19 Mayıs ilçesi Sarıgazel mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Levent Gülşen (31) idaresindeki 34 BZZ 716 plakalı otomobil Sinop istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak refüje devrildi. Kazanın etkisiyle sürücü Levent Gülşen yaralandı. Yaralı şahıs ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
19 Mayıs, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:03 Kaynak: İHA
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