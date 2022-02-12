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Takla atan otomobil refüje devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Takla atan otomobil refüje devrildi: 2 yaralı

12.02.2022 18:39
Takla atan otomobil refüje devrildi: 2 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu- Kırıkkale karayolu Bahşılı Köyü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Arif O. yönetimindeki 19 TL 893 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak refüje devrildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Fadime O. yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Takla atan otomobil refüje devrildi: 2 yaralı
Takla atan otomobil refüje devrildi: 2 yaralı
Takla atan otomobil refüje devrildi: 2 yaralı

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Otomobil, Sungurlu, Ankara, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Takla atan otomobil refüje devrildi: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Takla atan otomobil refüje devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
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