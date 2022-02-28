Takla atan otomobil şarampole devrildi: Köy muhtarı ölümden döndü - Son Dakika

Kırıkkale'de otomobilin takla atarak şarampole ters devrildiği kazada yaralanan Anbardere köyü muhtarı ölümden döndü.

Kaza, Kazmaca köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa Sarıkaya idaresindeki 06 NB 777 plakalı Opel marka otomobil, kontrolden çıkması neticesinde takla attı. Şarampole ters devrilen otomobil sürücüsü Sarıkaya, vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Anbardere köyü muhtarı olduğu öğrenilen İsa Sarıkaya, ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan muhtar Sarıkaya'nın sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

Kazada maddi hasarın oluğu otomobil ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE