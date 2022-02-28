Takla atan otomobil şarampole devrildi: Köy muhtarı ölümden döndü - Son Dakika
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Takla atan otomobil şarampole devrildi: Köy muhtarı ölümden döndü

28.02.2022 13:02
Takla atan otomobil şarampole devrildi: Köy muhtarı ölümden döndü

Kırıkkale'de otomobilin takla atarak şarampole ters devrildiği kazada yaralanan Anbardere köyü muhtarı ölümden döndü.

Kırıkkale'de otomobilin takla atarak şarampole ters devrildiği kazada yaralanan Anbardere köyü muhtarı ölümden döndü.

Kaza, Kazmaca köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa Sarıkaya idaresindeki 06 NB 777 plakalı Opel marka otomobil, kontrolden çıkması neticesinde takla attı. Şarampole ters devrilen otomobil sürücüsü Sarıkaya, vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Anbardere köyü muhtarı olduğu öğrenilen İsa Sarıkaya, ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan muhtar Sarıkaya'nın sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

Kazada maddi hasarın oluğu otomobil ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Takla atan otomobil şarampole devrildi: Köy muhtarı ölümden döndü
Takla atan otomobil şarampole devrildi: Köy muhtarı ölümden döndü
Takla atan otomobil şarampole devrildi: Köy muhtarı ölümden döndü
Takla atan otomobil şarampole devrildi: Köy muhtarı ölümden döndü
Takla atan otomobil şarampole devrildi: Köy muhtarı ölümden döndü

YORUMLAR
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Kırıkkale, Otomobil, Opel, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Takla atan otomobil şarampole devrildi: Köy muhtarı ölümden döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Takla atan otomobil şarampole devrildi: Köy muhtarı ölümden döndü - Son Dakika
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