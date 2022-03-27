Takla atan otomobil şarampole devrildi, sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Takla atan otomobil şarampole devrildi, sürücü ağır yaralandı

27.03.2022 19:36
Takla atan otomobil şarampole devrildi, sürücü ağır yaralandı

Kırıkkale'de otomobilin takla atarak şarampole devrildiği kazada sürücü ağır yaralandı.

Kırıkkale'de otomobilin takla atarak şarampole devrildiği kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Çorum D-200 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. idaresindeki 71 BF 737 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrildi. Takla atan otomobilin sürücüsü A.E. ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

(Hasan Ay/İHA)

Takla atan otomobil şarampole devrildi, sürücü ağır yaralandı
Takla atan otomobil şarampole devrildi, sürücü ağır yaralandı
Takla atan otomobil şarampole devrildi, sürücü ağır yaralandı
Takla atan otomobil şarampole devrildi, sürücü ağır yaralandı

YORUMLAR
500
Küçükçekmece'de otomobil takla attı: 1'i ağır 6 kişi yaralandı Küçükçekmece'de otomobil takla attı: 1'i ağır 6 kişi yaralandı Küçükçekmece'de takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı Küçükçekmece'de takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Takla atan otomobil şarampole devrildi, sürücü ağır yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
19:54 Sean Penn, Oscar töreninde konuşma yapması için Vladimir Zelenski'ye imkan sunulmazsa ödüllerini eritecek
19:51 Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştı! İşte İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma'nın son hali
19:49 Hakan Çalhanoğlu bu istatistikle Avrupa'nın gündemine oturdu!
19:16 Cesedi ırmak kenarında bulunan genç kızla ilgili feci detay! Ters kelepçelenerek ensesinden vurulmuş
18:39 Heyelan sonucu düşen kaya 4 can aldı! Cenazede gözyaşları sel olup aktı
18:34 Son Dakika: Rusya ve Ukrayna heyetleri, barış müzakereleri kapsamında 28-30 Mart'ta Türkiye'de buluşacak
18:33 Bu açıklama kariyerini etkileyecek! Ersun Yanal tuttuğu Süper Lig takımını açıkladı
17:59 Erdoğan'ın "Şifa" diye tavsiye ettiği ürünlerin maliyeti, 4 kişilik bir aile için 4020 TL olarak hesaplandı!
17:17 Burak Elmas'ın "Masaya yumruk vurdum" sözlerine, TFF'den cevap geldi: Hayal ürünü
17:12 Fatih Terim geri dönebilir mi? İşte Galatasaray'da başkan seçilirse İmparator'la çalışacak başkan adayları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 20:02:42. #1.11#
SON DAKİKA: Takla atan otomobil şarampole devrildi, sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement