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Takla atan otomobil şarampole düştü ve ters devrildi: 1'i ağır 5 yaralı

57 dakika önce

Kırıkkale'de seyir halinde ilerleyen otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Takla atan otomobil şarampole düştü ve ters devrildi: 1'i ağır 5 yaralı, System.String[]
Kırıkkale, Çorum, 3. Sayfa
Kırıkkale'de seyir halinde ilerleyen otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-Kırıkkale Karayolunun 50. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Şirin (47) idaresindeki 16 AB 996 plakalı otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Ters devrilen otomobildeki 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile birlikte yolculardan; D.M. (45), K.M. (30), H.Y. (55), H.Y. (74) sağlık görevlilerince ambulanslarla il merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan D.M'nin durumu ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:02 Kaynak: İHA
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