Takla Atan Otomobil Şarampole Uçtu: 5 Yaralı
1 saat önce
Yozgat'ın Sorgun İlçesine bağlı Çiğdemli Kasabası yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atıp şarampole uçtu.
Yozgat
'ın Sorgun
İlçesine bağlı Çiğdemli
Kasabası yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atıp şarampole uçtu. Kazada biri ağır, 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Sorgun'a bağlı Çiğdemli Kasabası girişinde meydana geldi. Sorgun ilçesinden Kadışehri
ilçesine gitmekte olan 47 yaşındaki M.E. yönetimindeki 06 FF 7501 plakalı otomobil Çiğdemli Kasabası girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp şarampole uçtu. Kazada sürücü M. E.(47) ağır yaralanırken, aynı araçta bulunan M. E.(46), A. E. (27), E. E.(18) ve G. E.(64) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Ambulansı tarafından Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazada ağır yaralanan sürücü M.E.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:04 Kaynak: İHA
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