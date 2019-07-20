Takla atan otomobil su kanalına düştü: 2 yaralı
44 dakika önce
Kırıkkale'de seyir halinde ilerleyen otomobilin takla atarak su kanalına düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kırıkkale Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:14 Kaynak: İHA
'de seyir halinde ilerleyen otomobilin takla atarak su kanalına düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kırıkkale- Kırşehir
karayolunun 45. kilometresindeki Kasımağa köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Kayapınar
idaresindeki 23 AE 433 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Su kanalına düşen otomobilin sürücüsü ile F.A. yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis
ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE
Takım elbiseli bir adam, selde ıslanmamak için çözümü kadının sırtına çıkarak buldu Duvara çarpan otomobilin kaza anı araç kamerasına yansıdı Babadan kaza yapan oğluna alkışlı sitem: Aferin size Anne, oğlu ve ikiz kardeşi temizledikleri kuyuda öldü