Son Dakika Haberleri: Takla atan otomobil, sulama kanalına devrildi: 2 yaralı
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Takla atan otomobil, sulama kanalına devrildi: 2 yaralı

52 dakika önce

ADANA'da, kontrolden çıkan otomobil, taklalar atıp, boş sulama kanalına yuvarlandı.

Takla atan otomobil, sulama kanalına devrildi: 2 yaralı, System.String[]
ADANA'da, kontrolden çıkan otomobil, taklalar atıp, boş sulama kanalına yuvarlandı. Kazada sürücü Gökhan B. ile yanındaki Eyüp B., araçta sıkışarak, yaralandı. 
Kaza, öğleden sonra, Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda meydana geldi. Gökhan B. yönetimindeki 01 R 6141 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, taklalar atarak, boş sulama kanalına devrildi. Kazada sürücü Gökhan B. ve yanındaki Eyüp B., aracın içinde sıkıştı. Eyüp B., otomobilde sıkıştığı yerden kurtulup, sağlık ekibinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı CANKUR ekipleri sevk edildi. Gökhan B., ekiplerince çalışma sonucu araçtan çıkarıldı. Yaralı olduğu belirlenen Gökhan B. ile Eyüp B., sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
AYNI YERDE AYNI KAZA
Öte yandan Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü olan 5 Haziran'da, ziyaret için Şanlıurfa'dan Adana'ya gelen ailenin içinde olduğu otomobil, aynı noktada sulama kanalına devrilmiş, kazada 2 kişi hayatını kaybetmişti.


- Adana
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:22 Kaynak: DHA
Adana, Eyüp, Güncel
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