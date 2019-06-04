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Takla atan otomobil sürücüsü araç içinde sıkıştı

1 saat önce

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında, takla attıktan sonra yan yatarak duran otomobil sürücüsü yaralandı.

Takla atan otomobil sürücüsü araç içinde sıkıştı, System.String[]
Denizli'de meydana gelen trafik kazasında, takla attıktan sonra yan yatarak duran otomobil sürücüsü yaralandı. Araç içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, Acıpayam ilçesi Uçarı Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mustafa Sağlık yönetimindeki 34 SJ 3287 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Ardından bariyerlere çarparak yan yatan otomobil sürücüsü araç içinde sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü yaklaşık yarım saatlik bir müdahale sonrası çıkarabildi. Araçtan güçlükle çıkarılan sürücü ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:14 Kaynak: İHA
İtfaiye, Denizli, Araç, 3. Sayfa
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