Son Dakika Haberleri: Takla Atan Otomobil Sürücüsü, Kayıplara Karıştı

Takla Atan Otomobil Sürücüsü, Kayıplara Karıştı

1 saat önce

SAMSUN'da kontrolden çıkıp takla atan otomobilinsürücüsü, kazanın ardından olay yerinden kaçtı.

Takla Atan Otomobil Sürücüsü, Kayıplara Karıştı, System.String[]
SAMSUN'da kontrolden çıkıp takla atan otomobilinsürücüsü, kazanın ardından olay yerinden kaçtı. Otomobil yoldan kaldırılaıncaya kadar trafik akışı kontrollü sağlandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında,  Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kimliği bilinmeyen sürücü yönetimindeki 55 BZ 303 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazanın şiddetiyle, otomobil ters dönerken, iddiaya göre sürücü olay yerinden ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde ve çevrede uzun süre yaralı aradı, ancak bulamayınca geri döndü. Trafik polislerince kontrollü olarak akış sağlanan yol, otomobilin kaldırılması üzerine normale döndü.  

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

- Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:25 Kaynak: DHA

Atakum, Samsun, Güncel
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