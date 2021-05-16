TAKLA ATAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika

ADIYAMAN'da, refüje çaparak takla atan otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kent merkezi yönünde ilerleyen Ahmet Göçer idaresindeki 06 NYS 49 plakalı otomobil freni tutmayınca, refüje çarparak takla attı. Vatandaşların yardımı ile otomobilden çıkarılan sürücüsü olay yerine çağrılan sağlık görevlileri tarafından ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Göçer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.