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Takla Atan Otomobil Tarlaya Uçtu: 2 Yaralı

2 saat önce

Takla atan otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı Mahalle muhtarı kazada yaralandıSAKARYA - Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde Karasu Yalı Mahalle Muhtarı Dursun Ali Akbaş idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Takla atan otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı
Mahalle muhtarı kazada yaralandı

SAKARYA - Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde Karasu Yalı Mahalle Muhtarı Dursun Ali Akbaş idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atarak tarlaya uçan otomobilde bulunan mahalle muhtarının da arasında olduğu 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 09.15 sıralarında Adapazarı - Karasu duble yolu Söğütlü ilçesi Sakarya 3. Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ferizli istikametinden Adapazarı istikametine seyir halinde olan Karasu Yalı Mahalle Muhtarı Dursun Ali Akbaş idaresindeki 54 ZY 676 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak yol kenarında bulunan tarlaya uçtu. Kazada muhtar Akbaş ve otomobil içerisinde bulunan N.E.Ş. yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan, kazayı haber alarak olay yerine gelen kazazedelerin yakınları, kullanılamaz hale gelen otomobilde bulunan eşyaları kendi araçlarına taşıdı. Hurdaya dönen araç çekici yardımıyla kaldırılırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:15 Kaynak: İHA

Söğütlü, Karasu, 3. Sayfa
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