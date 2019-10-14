Son Dakika Haberleri: Takla atan otomobil ters döndü: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Takla atan otomobil ters döndü: 3 yaralı

Takla atan otomobil ters döndü: 3 yaralı

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atıp, ters döndü.

Takla atan otomobil ters döndü: 3 yaralı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atıp, ters döndü. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Ezine'ye bağlı Bahçeli köyü mevkisinde meydana geldi. Balıkesir'in Edremit ilçesinden Çanakkale'ye giden Seyfi Elmas yönetimindeki 41 ACT 853 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak, ters döndü. Kazada sürücü Seyfi Elmas ile otomobildeki Sadettin Elmas ve Fatma Elmas yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan Seyfi Elmas ile Fatma Elmas, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Değerli Taş, Çanakkale, Ezine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:11 Kaynak: DHA
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