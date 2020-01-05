Takla atan otomobil, ters döndü: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Takla atan otomobil, ters döndü: 3 yaralı - Son Dakika

Takla atan otomobil, ters döndü: 3 yaralı

6 saat önce

KIRIKKALE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak, ters döndü.

Takla atan otomobil, ters döndü: 3 yaralı, System.String[]

KIRIKKALE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak, ters döndü. Kazada, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Kırıkkale- Ankara yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Osman Bartu'nun (36) kullandığı 38 ACC 561 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, takla atıp, ters döndü. Kazada, sürücü Osman Bartu ile araçta bulunan Miyase Yılmaz (26) ve Belinaz Yılmaz (5) yaralandı. Kazayı gören sürücülerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 12:07 Kaynak: DHA
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