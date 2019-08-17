Son Dakika Haberleri: Takla atan otomobil ters döndü: 5 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Takla atan otomobil ters döndü: 5 yaralı

22 dakika önce

Kırıkkale'de otomobilin takla atarak ters döndüğü kazada 5 kişi yaralandı.

Takla atan otomobil ters döndü: 5 yaralı, System.String[]
Kırıkkale'de otomobilin takla atarak ters döndüğü kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Kırşehir karayolunun 33. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Ramazanoğlu idaresindeki 34 BJU 393 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters döndü. Olay yerine 112 acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan bazı yaralılar itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE
Kırıkkale, Kırşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Feci kazada 40 günlük bebek öldü
Tramvay yolunda giden polis minibüsü ile otomobilin çarpışma anı kamerada Aydın'da trafik kazası, hurdaya dönen araçtan sapasağlam çıktılar Bolu'da, TEM'de feci kaza: 2'si çocuk 13 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 11:26:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Takla atan otomobil ters döndü: 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]