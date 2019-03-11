Son Dakika Haberleri: Takla Atan Otomobil Ters Döndü; Araç Kaldırılırken Tehlike Atlatıldı

Takla Atan Otomobil Ters Döndü; Araç Kaldırılırken Tehlike Atlatıldı

1 saat önce

Basın Ekspres yolunda önünde seyreden araca çarpan otomobil takla atarak ters döndü.

Takla Atan Otomobil Ters Döndü; Araç Kaldırılırken Tehlike Atlatıldı, System.String[]


Basın Ekspres yolunda önünde seyreden araca çarpan otomobil takla atarak ters döndü. Otomobil'in çekici yardımıyla kaldırıldığı sırada çevrede bulunanların üzerine doğru düşmesiyle panik oluştu.

Kaza, Basın ekspres yolu Çobançeşme mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halinde ilerleyen 34 FM 1360 plakalı otomobil sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyreden bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla atarak ters döndü. Araç içerisinde sıkışan sürücü çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Takla atan otomobilden hafif sıyrıklarla çıkarılan sürücüye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. 

Takla atan otomobil çekici yardımıyla kaldırıldığı sırada çevrede bulunanların üzerine doğru düşmesiyle panik oluştu. 

Kaza nedeniyle oluşan trafik, takla atan aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:28 Kaynak: DHA

Araç, Güncel
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