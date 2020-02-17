Takla atan otomobil, ters döndü; sürücü alkollü çıktı - Son Dakika
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Takla atan otomobil, ters döndü; sürücü alkollü çıktı

7 saat önce

Takla atan otomobil, ters döndü; sürücü alkollü çıktıBursa'nın Yıldırım ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki araçlara çarptıktan sonra takla atarak, ters döndü.

Takla atan otomobil, ters döndü; sürücü alkollü çıktı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki araçlara çarptıktan sonra takla atarak, ters döndü. Kazada yaralanmayan sürücü Burak K.'nin (26) alkollü olduğu belirtildi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında, Yıldırım'ın Mollaarap Mahallesi'nde meydana geldi. Burak K. yönetimindeki 16 SAJ 23 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkıp, park halindeki araçlara çarptıktan sonra takla atarak, ters döndü. Kazada Burak K., yaralanmazken, ihbar üzerine mahalleye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis merkezine götürülen Burak K.'nin alkollü olduğu belirtildi. Ters dönen aracın içinde ise alkol şişeleri olduğu görüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Duhan DUMAN/BURSA, (DHA)

Takla atan otomobil, ters döndü; sürücü alkollü çıktı

Yıldırım, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:24 Kaynak: DHA
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