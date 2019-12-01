Takla atan otomobil ters döndü; sürücü kaçtı, 2 kişi yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, takla atarak, ters döndü. Kaza sonrası sürücü Hakan P. (38), olay yerinden kaçarken, araçtan yaralı çıkarılan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde, Bursa- Ankara yolu üzerindeki Mezit-8 mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan İnegöl'e giden Hakan P. yönetimindeki 26 ABH 158 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontolden çıkıp, takla atarak, devrildi. Hurdaya dönen aracın sürücüsü Hakan P., kaza yerinden kaçtı. Otomobildeki Nazmican Ş. (37) ile Hasan Ö. (39) de yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 2 yaralıyı ambulanslarla Bozüyük Devlet Hastanesi'nin acil servisine kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma, kaçan Hakan P.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.