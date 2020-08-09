Takla atan otomobil, ters dönüp, istinat duvarına çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, virajda kontrolden çıkan otomobil, takla atıp, ters döndükten sonra kayarak, istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü Hamza Tok (33) yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Bursa- Ankara yolundaki kırsal Mezit Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan İnegöl'e giden Hamza Tok'un kullandığı 15 NY 313 plakalı otomobil, yağış nedeniyle virajda kontrolden çıktı. Takla atan otomobil, ters döndükten sonra kayarak, istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü Tok yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hamza Tok, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.