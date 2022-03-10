Takla atan otomobil ters yönde 200 metre sürüklendi: 2 ağır yaralı - Son Dakika
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Takla atan otomobil ters yönde 200 metre sürüklendi: 2 ağır yaralı

10.03.2022 17:35

Takla atan otomobil ters yönde 200 metre sürüklendi: 2 ağır yaralı Kontrolden çıkan otomobil bariyerleri aşıp karşı yola takla attı Hurdaya dönen otomobilden sağ kurtuldular Kırıkkale'de bariyerleri aşıp karşı yola takla atan otomobilin 200 metre sürüklendiği kazada, 2 genç vatandaş ağır yaralandı.

Takla atan otomobil ters yönde 200 metre sürüklendi: 2 ağır yaralı

Kontrolden çıkan otomobil bariyerleri aşıp karşı yola takla attı

Hurdaya dönen otomobilden sağ kurtuldular

KIRIKKALE - Kırıkkale'de bariyerleri aşıp karşı yola takla atan otomobilin 200 metre sürüklendiği kazada, 2 genç vatandaş ağır yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Kırşehir kara yolu üzerindeki Hasandede köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.T. idaresindeki 06 AP 2101 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobil, karşı yola geçerek yaklaşık 200 metre ters yönde sürüklendi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü F.T. ile yanında yolcu olarak bulunan E.T. yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekipleri, kazada hurdaya dönen otomobilin yanma riskine karşı tedbir aldı. Çekici vasıtasıyla otomobilin yoldan kaldırılmasıyla araç trafiğinin akışı yeninden sağlandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Takla atan otomobil ters yönde 200 metre sürüklendi: 2 ağır yaralı
Takla atan otomobil ters yönde 200 metre sürüklendi: 2 ağır yaralı
Takla atan otomobil ters yönde 200 metre sürüklendi: 2 ağır yaralı
Takla atan otomobil ters yönde 200 metre sürüklendi: 2 ağır yaralı
Takla atan otomobil ters yönde 200 metre sürüklendi: 2 ağır yaralı
Takla atan otomobil ters yönde 200 metre sürüklendi: 2 ağır yaralı
Takla atan otomobil ters yönde 200 metre sürüklendi: 2 ağır yaralı
Takla atan otomobil ters yönde 200 metre sürüklendi: 2 ağır yaralı

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Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kırıkkale, Otomobil, Kırşehir, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Takla atan otomobil ters yönde 200 metre sürüklendi: 2 ağır yaralı - Son Dakika


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