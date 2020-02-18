Takla atan otomobil tramvay yoluna devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Takla atan otomobil tramvay yoluna devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Takla atan otomobil tramvay yoluna devrildi: 2 yaralı

6 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde takla atan otomobil tramvay yoluna devrildi.

İzmir'in Konak ilçesinde takla atan otomobil tramvay yoluna devrildi. Kazada 2 kişi yaralanırken, tramvay seferleri durdu.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinde meydana geldi. Göztepe istikametinden Konak yönüne gitmekte olan Günay A. (51) idaresindeki 41 H 2872 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen sebepten dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Takla atan otomobil Fahrettin Altay- Halkapınar yöne gitmekte olan tramvay hattına devrildi.

TRAMVAY SEFERLERİ DURDU

Kaza nedeniyle tramvay seferleri dururken, durumu gören diğer sürücüler olayı polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince kaza bölgesine 110 AKS ekipleri de çağrıldı. Otomobil de bulunan Sedat Ö., olay yerine gelen ambulans ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından, araç içerisinde sıkışan sürücü ise 110 AKS ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan, çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, otomobilin çekici vasıtasıyla kaldırılması sonucu tramvay seferleri normal seyrine döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Mustafa İç/İHA)

Takla atan otomobil tramvay yoluna devrildi: 2 yaralı

Konak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:00 Kaynak: İHA
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