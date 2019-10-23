Son Dakika Haberleri: Takla atan otomobil yayaların üzerine devrildi 7 yaralı
Son Dakika Güncel Takla atan otomobil yayaların üzerine devrildi 7 yaralı

Takla atan otomobil yayaların üzerine devrildi 7 yaralı

1 saat önce

Takla atan otomobil yayaların üzerine devrildi 7 yaralıRusya, (DHA)- Rusya'da yaya geçidi önünde meydana gelen kazada, otomobillerden biri kontrolden çıkarak takla attı ve yayaların üzerine devrildi.

Takla atan otomobil yayaların üzerine devrildi 7 yaralı

Rusya, (DHA)- Rusya'da yaya geçidi önünde meydana gelen kazada, otomobillerden biri kontrolden çıkarak takla attı ve yayaların üzerine devrildi. Kazada, 6 yaya ve takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

St. Petersburg şehrindeki bir dört yolda meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Kırmızı ışıkta geçen bir otomobil, yolun solundan gelen başka bir otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle soldan gelen otomobil kontrolden çıkarak takla attı ve o sırada yaya geçidindeki insanların üzerine devrildi. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Takla atan otomobil yayaların üzerine devrildi 7 yaralı

Rusya, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 08:39 Kaynak: DHA
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