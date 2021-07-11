Takla atan otomobil yol kenarına devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Takla atan otomobil yol kenarına devrildi: 3 yaralı

BURDUR - Burdur'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarına devrilen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bucak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsü tespit edilemeyen 10 LK 467 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla atıp yol kenarına devrildi. Kazada otomobilde bulunan Onur Aksoy, Ayşenur Aksoy ve Kuzey Aksoy yaralandı. Kaza sonucu olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaparken, yaralılar daha sonra ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.