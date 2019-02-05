Takla Atan Otomobilde 1 Kişi Öldü, 1 Kişi Yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.



Kaza, Alipaşa Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda meydana geldi. Ali Engin yönetimindeki 59 AE 521 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atı. Kazada sürücü Engin ve yanındaki arkadaşı Ferdi Çabuk (34), ağır yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ferdi Çabuk, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



- Tekirdağ

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