Takla atan otomobilde 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Takla atan otomobilde 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

25.07.2022 17:07
Takla atan otomobilde 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 4 kişiden 2'si hayatını kaybederken diğer 2'si yaralandı.

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 4 kişiden 2'si hayatını kaybederken diğer 2'si yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Eskişehir- Kütahya karayolu Dutluca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil T. idaresindeki 16 BCG 69 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak takla attı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, Bölge Trafik ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yapan otomobilin sürücüsü Halil T. ve ön koltukta yolcu olan Zuhal T. yaralanırken, arka koltukta yolcu olan Ruhan Ataman ve Fatma Türkan Ataman'ın hayatlarını kaybettiği tespit edildi.

Kazadan yaralı olarak kurtulan otomobil sürücü Halil T. ve Zuhal T., 112 Acil Sağlık ekiplerince tedavi edilmek üzere Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hastanede tedavisi devam ederken olayla ilgili Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Dutluca Mahallesi, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Takla atan otomobilde 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Takla atan otomobilde 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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