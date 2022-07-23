Takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı

23.07.2022 13:26
Takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar- Konya karayolu Çay ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.T. (63), idaresindeki 31 AJB 662 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç takla atıp ardından yol kenarındaki şarampole girdi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan A.T., ile yanında bulunan M.A., (47) isimli şahsı ambulans ile Çay Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, Çay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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