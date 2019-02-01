Son Dakika Haberleri: Takla Atan Otomobilde 7 Kişi Yaralandı

Takla Atan Otomobilde 7 Kişi Yaralandı

52 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atarak devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı.

Takla Atan Otomobilde 7 Kişi Yaralandı, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atarak devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Siverek- Kahta karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Hayrettin Dağ yönetimindeki 02 KA 197 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu taklalar atarak yol kenarına devrildi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Hayrettin Dağ ile yanında bulunan akrabaları Sultan, Recep, Zeynep, Adem, Esra ve Yusuf Dağ yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 07:03 Kaynak: DHA

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