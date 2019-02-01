Takla Atan Otomobilde 7 Kişi Yaralandı
52 dakika önce
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atarak devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı.
ŞANLIURFA'nın Siverek
ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atarak devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Siverek- Kahta
karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Hayrettin Dağ yönetimindeki 02 KA 197 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu taklalar atarak yol kenarına devrildi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Hayrettin Dağ ile yanında bulunan akrabaları Sultan, Recep, Zeynep, Adem, Esra ve Yusuf Dağ yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 07:03 Kaynak: DHA
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