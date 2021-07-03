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Takla atan otomobilde anne ve kızı yaralandı - Son Dakika

Takla atan otomobilde anne ve kızı yaralandı

03.07.2021 16:33
Takla atan otomobilde anne ve kızı yaralandı, System.String[]

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada sürücü şans eseri anne ve kızı hafif şekilde yaralandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada sürücü şans eseri anne ve kızı hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Osmaneli Ciciler köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osmaneli ilçesinden Sakarya istikametine giden B.Ü., yönetimindeki 22FR484 plakalı otomobil Ciciler Köyü Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü B.Ü. ve yanında yolcu olarak bulunan annesi L.Ü., hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Takla atan otomobilde anne ve kızı yaralandı
Takla atan otomobilde anne ve kızı yaralandı
Takla atan otomobilde anne ve kızı yaralandı
Takla atan otomobilde anne ve kızı yaralandı

Otomobil, Osmaneli, Bilecik, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Takla atan otomobilde anne ve kızı yaralandı - Son Dakika


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