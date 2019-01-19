Son Dakika Haberleri: Takla Atan Otomobilde Can Pazarı

Takla Atan Otomobilde Can Pazarı

1 saat önce

İzmir'de meydana gelen kazada bariyerlere çarptıktan sonra taklalar atan otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.

Takla Atan Otomobilde Can Pazarı, System.String[]
İzmir'de meydana gelen kazada bariyerlere çarptıktan sonra taklalar atan otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Bayraklı ilçesi Altınyol'da bulunan Meles Köprüsü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Karşıyaka yönünden Konak istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü belirlenemeyen 09 ADP 03 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil taklalar atarak durabildi. Otomobilde bulunan Tolga Arslan (24) çarpmanın etkisiyle otomobilden yola savruldu. Ufuk Şekerci (31) ise ters dönen otomobilde iki koltuk arasında sıkıştı.

Kazayı görenler vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Otomobil içerisinde sıkışan Ufuk Şekerci itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Ufuk Şekerci tedavi altına alınmak üzere Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Tolga Arslan ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle, Konak ve Karşıyaka yönünde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 07:15 Kaynak: İHA

Karşıyaka, İzmir, 3. Sayfa
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