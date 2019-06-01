Son Dakika Haberleri: Takla atan otomobilde can pazarı: 5 yaralı
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Takla atan otomobilde can pazarı: 5 yaralı

1 saat önce

Kayseri'de otomobilin şarampole devrilerek takla attığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Takla atan otomobilde can pazarı: 5 yaralı, System.String[]
Kayseri'de otomobilin şarampole devrilerek takla attığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri - Ankara karayolunun 25. kilometresi Süksün mevkinde meydana gelen kazada, Ramazan S. yönetimindeki 02 KE 041 plakalı lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilerek takla attı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve 112 ekibi sevk edildi. Ekipler, hurdaya dönen lüks otomobilden 3'ü çocuk 5 kişiyi yaralı olarak çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından otomobil, bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:38 Kaynak: İHA
Ankara, Kayseri, 3. Sayfa
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