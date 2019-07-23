Takla atan otomobilde iki kişi yaralandı
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.
Kahramanmaraş Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:46 Kaynak: İHA
'ta meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Onikişubat
İlçesi Batı Çevre Yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsü bilinmeyen 20 BA 095 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında takla attı. Kaza sonrası araç sürücüsü kaza yerinden firar ederken, araçta bulunan iki kişinin yaralandığı öğrenildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ
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