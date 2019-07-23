Son Dakika Haberleri: Takla atan otomobilde iki kişi yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Takla atan otomobilde iki kişi yaralandı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

Takla atan otomobilde iki kişi yaralandı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Batı Çevre Yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsü bilinmeyen 20 BA 095 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında takla attı. Kaza sonrası araç sürücüsü kaza yerinden firar ederken, araçta bulunan iki kişinin yaralandığı öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dereye uçan sürücü otomobilinin üzerine çıkıp, yardım gelmesini bekledi Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı Otomobil TIR'a ok gibi saplandı: 1'i ağır 3 yaralı Nijerya'da fidye vakaları bitmiyor: 72 kişi öldürüldü, 14'ü Türk 32 kişi kaçırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 03:17:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Takla atan otomobilde iki kişi yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]