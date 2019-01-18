Son Dakika Haberleri: Takla Atan Otomobilde Öldü

Takla Atan Otomobilde Öldü

18 dakika önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, takla atan otomobilin sürücüsü 43 yaşındaki Erkan Tükel yaşamını yitirdi.

Takla Atan Otomobilde Öldü, System.String[]
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, takla atan otomobilin sürücüsü 43 yaşındaki Erkan Tükel yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 06.30 sıralarında, Aydın- Denizli karayolu üzerinde, bir soğutucu fabrikasının yakınında meydana geldi. Aynı fabrikanın güvenlik görevlisi, evli ve 1 çocuk babası Erkan Tükel, mesaiye giderken, yönetimindeki 09 NN 380 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini yitirdi.

Kavşakta yoldan çıkan otomobil, takla atarak devrildi. Kazayı görenler, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Erkan Tükel'in öldüğü belirlendi. Tükel'in cenazesi, kaza yeri incelemesi sonrası Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:21 Kaynak: DHA

Nazilli, Aydın, Güncel
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