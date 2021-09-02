Takla atan otomobilde sıkışan sürücü yanarak can verdi - Son Dakika

Osmaniye'de takla atarak alev alan otomobilin içerisinde sıkışan sürücü, yanarak feci şekilde can verdi.

Kaza, Osmaniye merkez Kazmaca köyü Tülücüler Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesinden kent merkezine doğru seyir eden plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp çam ağacına çarptıktan sonra köy mezarlığına uçtu. Ters dönen otomobil alev alırken, içerisinde sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere teslim olan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, sürücünün cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından araçtan çıkartılarak cenaze aracı ile Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölen sürücünün kimliğinin tespiti için çalışmalar devam ediyor. - OSMANİYE