Takla atan otomobilde sıkışanları yoldan geçen ambulans şoförü ve sağlık görevlisi kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Takla atan otomobilde sıkışanları yoldan geçen ambulans şoförü ve sağlık görevlisi kurtardı

21.07.2022 20:12
Takla atan otomobilde sıkışanları yoldan geçen ambulans şoförü ve sağlık görevlisi kurtardı

AKSARAY'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüje çarpıp, takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

AKSARAY'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüje çarpıp, takla atması sonucu 5 kişi yaralandı. O sırada hasta sevkinden dönen ambulans şoförü Ömer Çini ve sağlık görevlisi Abdurrahman Can, araçta sıkışan 5 kişiyi otomobilin camlarını kırarak kurtardı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Aksaray- Adana karayolunun 32'nci kilometresinde meydana geldi. Adana'dan Ankara'ya gitmekte olan Hacı Hüseyin Özağır (55) yönetimindeki 06 DBR plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp takla attı. Şarampole sürüklenen otomobilin sürücüsü Hacı Hüseyin Özağır ile otomobildeki Esra Özağır (23), İhsan Özağır (26), Tuğan Özağır (3) ve Fatma Coşar (53) yaralandı.

OTOMOBİLDE SIKIŞAN YARALILARI KURTARDILARO sırada yoldan geçen ve sevk edilen hastayı Mersin'e götürdükten sonra tekrar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönen ambulans şoförü Ömer Çini ve sağlık görevlisi Abdurrahman Can, kazayı görüp durdu. Çini ve Can, araçta sıkışan 5 yaralıyı otomobilin camları kırıp kurtardı. Yaralılardan 1'i Çini'nin kullandığı ambulansla, diğer 4 yaralı da ihbarla çağrılan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.'CAMLARI KIRIP KURTARDIK'

Kazayı görüp durduklarını anlatan Ömer Çini, "Mersin'den sevkli bir hastayı bırakıp tekrar Aksaray'a dönüyordum. Önümüzde araç önce refüje çarptı ve daha sonra şarampole takla attı. Araç hurdaya dönerken, insanlar içinde mahsur kaldı. Biz de camları kırarak 5 kişiyi çıkardık. Bizler, vatandaşlara hizmet için çalışıyoruz" dedi.


YORUMLAR
500
Son dakika gündem: Hafif ticari aracın bagaj kapısı açılınca yola düşen bebeğin cenazesi teslim edildi Son dakika gündem: Hafif ticari aracın bagaj kapısı açılınca yola düşen bebeğin cenazesi teslim edildi Jandarmadan yük araçlarına yönelik denetim Jandarmadan yük araçlarına yönelik denetim
Kaynak: DHA

Tragger, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Takla atan otomobilde sıkışanları yoldan geçen ambulans şoförü ve sağlık görevlisi kurtardı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:58 İsrail'de feci olay! Havuzun ortasında oluşan delik iki kişiyi yuttu
19:55 Erdoğan'ın başkanlığında yapılan MGK Toplantısı bitti! Önemli bildiride Yunanistan ayrıntısı
19:52 Ankara'da yapılan bağımlılıkla topyekûn mücadele çalıştayında TRT eleştirisi: Alkol reklamı yapılıyor
19:18 Bilim insanlarının tüylerini ürperten keşif! Kızıldeniz'in göbeğindeki delik içine gireni saniyesinde öldürüyor
19:04 Balıkesir 4.6 şiddetindeki depremle sarsıldı! İstanbul'un çevre illerden de hissedildi
18:58 Oyuncu Pınar Deniz'e gönderme yapan Ebrar Karakurt'tan gündem olan paylaşım
18:55 Zaman yolcusu olduğunu iddia eden adam sözleri gündem oldu: Büyük bir felaket geliyor
18:41 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan, Bakan Kirişci'nin sözlerine tepki geldi: Kendisini yabancılara şikayet eden bir bakan var, ne ar kaldı ne namus
18:36 Melih Gökçek döneminde 801 milyon dolara mal olan Ankapark'ın kaderi belli oluyor! Parkın geleceğine Ankaralıların karar verecek
18:21 Beşiktaş'tan giden Güven Yalçın, İtalyan kulübüyle anlaşmaya vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 20:12:39. #1.11#
SON DAKİKA: Takla atan otomobilde sıkışanları yoldan geçen ambulans şoförü ve sağlık görevlisi kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement