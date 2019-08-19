Son Dakika Haberleri: Takla atan otomobilde yaralanan genç, 97 gün sonra öldü
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Takla atan otomobilde yaralanan genç, 97 gün sonra öldü

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde takla atıp, şarampole yuvarlanan otomobilde 4 kişi ile birlikte yaralanan sürücü Ayhan Kaymaz (25), tedavi gördüğü hastanede kazadan 97 gün sonra hayatını kaybetti.

Takla atan otomobilde yaralanan genç, 97 gün sonra öldü, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde takla atıp, şarampole yuvarlanan otomobilde 4 kişi ile birlikte yaralanan sürücü Ayhan Kaymaz (25), tedavi gördüğü hastanede kazadan 97 gün sonra hayatını kaybetti.
Kaza, 14 Mayıs 2019 günü saat 01.00 sıralarında İnegöl ilçesi Bursa- Ankara karayolu Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya giden Ayhan Kaymaz yönetimindeki 16 UR 700 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu takla atıp, bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Kaymaz ile yanındaki Abdulkadir Doyan (18), Sefa Acar (19) ve Selman Yeşil (15) yaralandı. Demir yığını haline dönüşen otomobilde sıkışan 4 genç, itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.
97 GÜN SONRA ÖLDÜ
Kazanın ardından İnegöl Devlet Hastanesi Yoğun Bakım ünitesinde tedavisi süren Ayhan Kaymaz, doktorların müdahalelerine rağmen 97 gün sonra yaşamını yitirdi.


Ayhan Kaymaz, Kaymaz, İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:41 Kaynak: DHA
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