TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ 2 ASKER YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde takla atan otomobildeki 2 asker yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerinde Mazıdağı ilçesindeki kırsal Aksu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 61 KZ 769 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Kazada, otomobildeki 2 asker yaşamını yitirdi.
Kazada ölen askerlerin cansız bedenleri otopsi için hastane morguna götürüldü.
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Haber-Kamera Emrullah KARAKAŞMAZIDAĞI (Mardin), (DHA)-
Kaynak: DHA
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