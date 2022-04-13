TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
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TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI

13.04.2022 10:29

KÜTAHYA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

KÜTAHYA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar- Kütahya Karayolu 15'inci kilometresinde meydana geldi. Kütahya'ya giden H.S. (52) kullandığı 16 JAF 17 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki şarampole uçtu. Savrulan araç takla atarak ters döndü. Kazada hurdaya dönen aracın sürücü H.S.?nin yanı sıra araçta yolcu olarak bulunan F.S. (19) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI
TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI
TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI

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Karahisar, Tragger, Kütahya, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
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