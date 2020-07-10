Takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Elazığ'da, kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Necmettin Erbakan Bulvarı'nda Oğuz Serdar idaresindeki 23 DL 733 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak takla attı. Savrulan otomobil karşı şeride geçerek durdu.
Kazada yaralanan sürücü ile yanında bulunan kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, otomobilin çekilmesiyle tekrar ulaşıma açıldı.