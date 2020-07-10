Takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, otomobilin çekilmesiyle tekrar ulaşıma açıldı.

Kazada yaralanan sürücü ile yanında bulunan kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Elazığ 'da, kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

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