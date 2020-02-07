Takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

6 saat önce

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı, System.String[]

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İslahiye- Nurdağı çevre yolu 8'inci kilometresinde meydana geldi. Arif Özharıkçı (26) yönetimindeki 01 BA 701 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada, Özharıkçı ile babası Hasan Özharıkçı (69) ve kardeşi Miraç Özharıkçı (20) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 3 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.


İslahiye, Nurdağı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:52 Kaynak: DHA
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