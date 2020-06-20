Takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı (Tekrar) - Son Dakika

BURDUR'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atarak 25 metre sürüklenen otomobildeki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Burdur merkez Bülent Ecevit Bulvarı'nda meydana geldi. Engelli Ayşe Aydeniz (51) yönetimindeki 06 AYJ 91 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp, takla attı. Yaklaşık 25 metre sürüklendikten sonra ters dönerek durabilen otomobilde bulunan sürücü Ayşe Aydeniz, kardeşi Abdurrahman Aydeniz (42) ve yeğeni Furkan Aydeniz (9) sıkıştıkları yerden çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale çevredekiler tarafından yapıldı. Sürücü Ayşe Aydeniz de otomobilindeki acil yardım setinde bulunan malzemelerle kolundan yaralanan kardeşi Abdurrahman Aydeniz'e ilk müdahaleyi olay yerinde kendisi yaptı.Yaralılar daha sonra sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.