TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika

BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde TEM Otoyolu'nda otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Yeniçağa ilçesi mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Hamdullah D. yönetimindeki 06 BDF 284 otomobil yoldan çıkarak takla attı. Otomobilin sürücüsü ve araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.