Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

19.06.2022 16:40
Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kastamonu-Taşköprü karayolu üzerinde yoldan çıkan otomobil takla attı.

Kastamonu-Taşköprü karayolu üzerinde yoldan çıkan otomobil takla attı. Kazada araçtaki 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Taşköprü karayolu Tekev Mevkiinde Zarife Demir idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü Zarife Demir (51), Haşim Demir (53), Senem Demir (57) ve Lütfiye Demir (87) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından jandarma ve bölge trafik ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, Tragger, Tekev, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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