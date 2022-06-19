Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Taşköprü karayolu Tekev Mevkiinde Zarife Demir idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü Zarife Demir (51), Haşim Demir (53), Senem Demir (57) ve Lütfiye Demir (87) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Kastamonu, Tragger, Tekev, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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