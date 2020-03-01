Takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Siverek- Diyarbakır yolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Metin Sevincek yönetimindeki 02 AP 784 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü Sevincek ile yanındaki Medine Sevincek, Ali Taş, Ahmet Yasin Sevince ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.