Takla atan otomobildeki 8 Suriyeli yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Takla atan otomobildeki 8 Suriyeli yaralandı - Son Dakika

Takla atan otomobildeki 8 Suriyeli yaralandı

6 saat önce

KONYA'nın Karapınar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atan otomobildeki 8 Suriye uyruklu yaralandı.

Takla atan otomobildeki 8 Suriyeli yaralandı, System.String[]

KONYA'nın Karapınar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atan otomobildeki 8 Suriye uyruklu yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Karapınar ilçesi Meke Krater Gölü kavşağında meydana geldi. Suriyeli İbrahim el Asker'in kullandığı 34 CAE 304 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla attı. Kazada sürücü ile birlikte araçtaki 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Karapınar, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib'de Türkiye ve Suriye arasında şiddetlenen çatışma hakkında neler biliniyor? İşte gerilimin tüm detayları
İstanbul'da Suriyelilerin restorana yaptıkları satırlı-bıçaklı baskın kamerada Kasım Süleymani'nin yakın çalışma arkadaşı İranlı komutan Suriye'de öldürüldü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de 5'i asker, 3'ü sivil 8 şehit verdik

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 19:49:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Takla atan otomobildeki 8 Suriyeli yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]