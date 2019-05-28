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Takla atan otomobildeki baba öldü, oğlu yaralı

2 saat önce

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde takla atan otomobilin menfeze devrildiği kazada, sürücü Oktay Gümüş (47) yaralandı, babası Mehmet Gümüş (76) hayatını kaybetti.

Takla atan otomobildeki baba öldü, oğlu yaralı, System.String[]
ÇORUM'un Osmancık ilçesinde takla atan otomobilin menfeze devrildiği kazada, sürücü Oktay Gümüş (47) yaralandı, babası Mehmet Gümüş (76) hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Çorum- Osmancık karayolu Güvercinlik köyü mevkiinde meydana geldi. Oktay Gümüş, yönetimindeki 34 ASK 83 plakalı otomobilin direksiyon knotrolünü yitirdi. Takla atan otomobil, menfeze düştü. Kazada sürücü Oktay Gümüş ile otomobildeki babası Mehmet Gümüş ağır yaralandı. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıdı. Mehmet Gümüş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Çorum
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:06 Kaynak: DHA
Mehmet Gümüş, Oktay Gümüş, Osmancık, Çorum, Güncel
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