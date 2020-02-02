Takla atan otomobildeki bebek ve annesi yaralandı - Son Dakika
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Takla atan otomobildeki bebek ve annesi yaralandı

26 dakika önce

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu araçta bulunan bebek ve annesi yaralandı.

Takla atan otomobildeki bebek ve annesi yaralandı, System.String[]

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu araçta bulunan bebek ve annesi yaralandı.


Kaza, Kırıkkale- Kayseri karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.F.U. (27) idaresindeki 33 CCL 85 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen trafik kazasında Z.U. (32) ile U.U. (1) yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Kayseri, Keskin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 10:26 Kaynak: İHA
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