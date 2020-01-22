Takla atan otomobildeki çift yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Takla atan otomobildeki çift yaralandı - Son Dakika

Takla atan otomobildeki çift yaralandı

6 saat önce

AYDIN'ın Söke ilçesinde, seyir halindeki bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Takla atan otomobildeki çift yaralandı, System.String[]

AYDIN'ın Söke ilçesinde, seyir halindeki bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, sürücü Hilmi Nalbant (27) ile otomobilde yolcu konumunda bulunan eşi Elif Nalbant (24) yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Söke- Milas Karayolu Üzeri Novada Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Aydın'dan Kuşadası yönüne giden Hilmi Nalbant yönetimindeki 06 DK 0637 plakalı otomobil, Novada Kavşağına geldiğinde henüz bilinmeyen nedenle sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yolda takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kaza nedeniyle yaralanan sürücü Hilmi Nalbant ile araçta bulunan eşi Elif Nalbant yaralandı. Çift ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı çiftin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Aydın, Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 08:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uyuyakalan minibüs sürücüsü park halindeki araçlara çarptı
Sakarya takla atma simülatörü yaptılar Küçükçekmece'de polisin kovaladığı aracın kaza yapması kamerada MHP Gürsu İlçe Başkanı Ali Osman Beysir evinde tabancasıyla intihar etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 02:55:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Takla atan otomobildeki çift yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]